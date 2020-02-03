اعتقال ثلاثة أشخاص يحملون مسدسات غير مرخصة  بكربلاء

2020/02/03 | 19:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..قالت قيادة شرطة كربلاء، مساء الاثنين، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال ثلاثة اشخاص وضبطت بحوزتهم 4 مسدسات غير مرخصة .وأوضح مدير أعلام القيادة العميد علاء الغانمي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إنه “أثناء التفتيش الدقيق لنقاط التفتيش الخارجية تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص وضبط بحوزتهم 4 مسدسات غير مرخصة […]

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