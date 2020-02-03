2020/02/03 | 19:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، تواجدها لتأمين مناطق نفط خانة شمال شرقي محافظة ديالى.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان اللواء الاول في الحشد عزز قطعاته المتواجدة في منطقة نفط خانه لتأمينها بشكل كامل، مبينا ان المنطقة تعرضت في الاسابيع الماضية لعدة هجمات ومحاولات من تنظيم داعش الارهابي انتهت جميعها بالفشل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعزز تواجده في إحدى أهم مناطق شمال شرقي ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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