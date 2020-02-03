شرطة النجف

2020/02/03 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتغاضت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، عن الهجمات المسلحة الدموية من قبل اصحاب "القبعات الزرق" التابعين للتيار الصدري ضد المتظاهرين، لتحمل من أسمتهم بـ"المندسين" مسؤولية ما جرى، مطالبة المتظاهرين بعدم مغادرة ساحة الاعتصام الرئيسة وسط المدينة.وقالت القيادة في بيان تلقت "كلكامش برس نسخة منه، ان "واجبنا الوطني والإنساني يفرض علينا حماية جميع المتظاهرين وندعوهم للبقاء في ساحة الصدرين وعدم الخروج منها لضمان سلامتهم".واضافت "ومن أجل حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم ومنع اي مندس او مخرب من التجاوز عليهم واستغلال اسمهم ندعوكم إلى عدم الخروج من ساحة التظاهرات المركزية في المحافظة".يذكر ان اصحاب "القبعات الزرق" هاجموا صباح اليوم ساحة الصدرين بالرصاص الحي والهراوات، ما اسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.

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