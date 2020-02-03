2020/02/03 | 19:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة جديدة لوفيات فيروس كورونا بالصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 19:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة جديدة لوفيات فيروس كورونا بالصين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة جديدة لوفيات فيروس كورونا بالصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).