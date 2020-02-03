بالفيديو.. الوضع الآن في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد

2020/02/03 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على شريط مصور، يوثق الوضع الآن في ساحة الخلاني وجسر السنك وسط العاصمة بغداد.

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