2020/02/03 | 19:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدت قناة العالم الإخبارية وثائقيا تحت عنوان "الجندي أبو مهدي المهندس"، يدور حول حياة القائد الميداني الشهيد أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد ا...

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