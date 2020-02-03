2020/02/03 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل هي صفقة أم تصفية ؟ – جاسم مراد لم يعد ممكنناً قراءة التاريخ بالمقلوب ، فالصفقة بالمفهوم الاقتصادي والتجاري ، ان تعطي شيئاً كبضاعة أو ارض أو عقار أو أي شيئ اخر ، مقابل أن تحصل ما يقابله أو أقل منه حسب اتفاق الطرفين على أن يكون مرضياً لطرفي المعادلة ، ولكن ما تطرحه […]

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