2020/02/03 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى قيادة العمليات المشتركة ..مع التحية – سامي الزبيدي أعلنت قيادة العمليات المشتركة ان الفنيين العراقيين هم من يقوم بعمليات فحص وتهيئة وتجهيز الطائرات الأمريكية f_16 وان هذه الطائرات لن تتوقف عن أداء مهامها وقد جاء هذا الإعلان بعد تصريحات أحد الخبراء العسكريين العراقيين الذي ذكر فيها ان الطائرات الأمريكية f_16 قد توقفت عن […]

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