2020/02/03 | 19:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن قوت المواطن..البطاقة التموينية – أمير البركاوي منذ سنوات ليست بالبعيدة كان المواطن يعتمد بشكل اساسي على مفردات البطاقة التموينية وما تتضمنه من مواد غدائية تسد حاجاته اليومية من الغذاء الاساسي لادامة الحياة اليومية على الرغم من ان الظرف الاقتصادي كان صعبا في ذلك الوقت لكن مفردات البطاقة التموينية يستلمها المواطن كاملة وبوقتها حتى […]

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