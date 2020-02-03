2020/02/03 | 19:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لا يتجرأ كثير من المدربين على انتقاد مجالس إدارات أنديتهم مثلما فعل أنطونيو كونتي عندما اشتكى من إن إدارة ناديه إنتر ميلان ارتكبت أخطاء كبيرة في التخطيط عندما تركت فريقه بتشكيلة هزيلة لا تقوى على مواجهة أي غيابات أو مشكلات طارئة.

لكن شكوى المدرب الشهير نجحت وحصل على تعزيزات كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبعد فوز فريقه 2-صفر على أودينيزي أمس الأحد، وإحياء أماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي وإنهاء هيمنة يوفنتوس الطويلة على اللقب قال كونتي إن انتقاداته وشكواه نجحت وهو ما صب في صالح الفريق.

وأضاف كونتي الذي أصبح ناديه يتخلف بثلاث نقاط فقط عن البطل يوفنتوس المتصدر "أندية مثل إنتر ميلان تحتاج إلى قائمة بدلاء قوية".

وتابع "عندما تكون لديك نوعية أكثر في الفريق فإن هذا سيسمح لك بالعثور على المزيد من الحلول".

وأكد كونتي أن اللعب خارج الأرض في مواجهة فرق مثل أودينيزي وفي مباريات مشابهة يحتاج لتوفر المزيد من الخيارات أمام المدرب.

وأكمل كونتي "دائما تواجه صعوبات هنا في أوديني حيث يجيد (أصحاب الأرض) إغلاق المساحات والاختراق.



إضافة مزيد من النوعية إلى الفريق يساعد في مواجهة مثل هذه المواقف.



الفوز كان مستحقا.



رغم أنه كان معقدا".

وأنفق إنتر ميلان نحو 180 مليون يورو (199 مليون دولار) في سوق الانتقالات منذ وصول كونتي بما في ذلك مبلغ قدرته تقارير بنحو 80 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات المهاجم روميلو لوكاكو الذي أثبت جدارته بهذه الصفقة الكبيرة بإحراز 16 هدفا في الدوري.

لكن وبسبب عدد من الإصابات والإيقافات إلى جانب كثرة المباريات أصبح كونتي بحاجة إلى مزيد من الخيارات.

واشتكى المدرب أيضا من عدم وجود لاعبين بارزين جدا في تشكيلته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كونتي: انتقادي لإدارة انتر ميلان صب بصالحنا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كونتي: انتقادي لإدارة انتر ميلان صب بصالحنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).