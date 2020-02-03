2020/02/03 | 19:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، الاثنين، حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات، فيما تعهدت ممثلة الأمين العام للأمم ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي المكلف يكشف رأيه عن تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي المكلف يكشف رأيه عن تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).