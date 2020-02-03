2020/02/03 | 19:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكمل الفرنسي عثمان ديمبيلي مران فريقه برشلونة، اليوم الإثنين، لأسباب احترازية بعد شعوره بآلام في الساق اليمنى أرجعها النادي لـ”إرهاق عضلي”.وقال النادي في بيان رسمي إن اللاعب “سيواصل وتيرة تدريبات التعافي” بعد الواقعة، ما يعني أن ما حدث لن يغير برنامج المرحلة الأخيرة من عملية التعافي من الإصابة.يذكر أن إصابة ديمبلي الأخيرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة جديدة لديمبلي خلال تدريبات برشلونة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة جديدة لديمبلي خلال تدريبات برشلونة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة جديدة لديمبلي خلال تدريبات برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).