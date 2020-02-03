“صادقون”: محمد علاوي لن يستمر بتنفيذ برنامج سلفه المستقيل عادل عبد المهدي وسيقدم برنامجا ذا رؤية جديدة

2020/02/03 | 19:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكدت كتلة صادقون النيابية أن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لن يستمر بتنفيذ برنامج سلفه المستقيل عادل عبد المهدي وسيقدم برنامجا ذو رؤية جديدة.وقال النائب احمد الكناني في تصريح صحفي ان “استمرار حكومة محمد علاوي لحين التهيئة لانتخابات … Readmore

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