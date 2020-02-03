لقاء مرتقب للشيخ الامين قيس الخزعلي على قناة العهد الفضائية

2020/02/03 | 19:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بثت قناة العهد الفضائية، اليوم الاثنين، برمو لبرنامج حوار next يلتقي مع الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.ونوهت القناة ان اللقاء سيعرض يوم الاربعاء القادم الساعة العاشرة مساءاَ

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