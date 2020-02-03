2020/02/03 | 19:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا: حيدنا 76 عنصرا من الجيش السوري واستهدفنا 54 موقعا بإدلب

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