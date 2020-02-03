2020/02/03 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستطلاع (الزمان) للسياحة الشتوية في تركيا (8) – حمدي العطار حصار قلعة روملي ومسجد مهرماه ودور النساء في الإمبراطورية اسطنبول لا يستقيم الامر حينما يعتقد البعض ان الحقد والغضب (الديني) او (القومي) المسيحي هو السبب وراء النهضة الاوربية! ويرجع جذور هذا الغضب الاوربي المسيحي الى مرحلة فتح القسطنطينية من قبل محمد الفاتح واتساع الامبراطورية العثمانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستطلاع (الزمان) للسياحة الشتوية في تركيا (8) – حمدي العطار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستطلاع (الزمان) للسياحة الشتوية في تركيا (8) – حمدي العطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).