2020/02/03 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد توقف دام ست سنوات متتالية إعادة إحياء مشروع تأمين مياه الشرب لأكثر من 90 ألف نسمة ديالى ــ سلام الشمري النجف – سعدون الجابري أعلن عضو مجلس النواب، عبد الخالق العزاوي ، إعادة إحياء مشروع ستراتيجي لتأمين مياه الشرب لأكثر من 90 الف نسمة بناحيتين تابعتين لمحافظة ديالى.وقال عبد الخالق العزاوي، لـ (الزمان)، […]

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