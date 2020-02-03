2020/02/03 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت امانة بغداد، الاثنين (03 شباط 2020)، رفع الكتل الكونكريتية خلف وزارة الخارجية وسط بغداد.

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