الدفاع التركية: قتلنا 76 جنديا سوريا


الدفاع التركية: قتلنا 76 جنديا سوريا
2020/02/03 | 20:03 - المصدر: دواروز
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