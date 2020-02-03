2020/02/03 | 20:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورا حصرية لحادثة «اقتحام الحرم المكي» المستقلة /نشرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية صورا قالت إنها حصرية لحادثة اقتحام الحرم المكي عام 1979.فيديو | #الإخبارية تنفرد بصور حصرية عن #حادثة_جهيمان قبل 40 عاما #حادثة_اقتحام_الحرم pic.twitter.com/ThiSPrSml9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2019 وأظهرت الصور تبادل إطلاق النار الذي حدث بين الجماعة التي اقتحمت الحرم واحتلته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورا حصرية لحادثة «اقتحام الحرم المكي») نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورا حصرية لحادثة «اقتحام الحرم المكي») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).