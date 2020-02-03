العاطلون عن العمل بالعراق على المقاهي في اجازة مفتوحة | تقرير

2020/02/03 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

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الفقر والاوضاع الاقتصادية المتردية أسباب أدت بالمحصلة الى مغادرة الشباب مقاعد الدراسة وبحثهم عن فرص عمل، وفي ظل انعدامها انخرط البعض منهم بأعمال لا تتلاءم مع مؤهلاتهم ومهاراتهم، فيما فضل الآخرون الجلوس في المقاهي..

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