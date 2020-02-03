علاوي يبحث مع بلاسخارت تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات

2020/02/03 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت الأوضاع في العراق.

وأكد علاوي حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس، والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا.

وقدمت بلاسخارت التهنئة لعلاوي بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وتعهدت بتقديم البعثة الأممية كامل الدعم للحكومة المرتقبة، بما يخدم مستقبل العراق وتطلعات جميع ابنائه.

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