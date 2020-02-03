2020/02/03 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الدفاع التركي: القوات التركية استهدفت 54 موقعا للنظام السوري ردا على مقتل جنود أتراك

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