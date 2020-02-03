بورصة العراق ترتفع بجلسة تداولات الإثنين

2020/02/03 | 20:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام للبورصة جلسة التداولات على ارتفاع بنسبة 0.07 %، عند مستوى 479.06 نقطة ، رابحاً نحو 0.35 نقطة ، مقارنة بجلسة الخميس.وتم التداول على أسهم 24 شركة ، من أصل 102 شركة مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 4 شركات ، وانخفضت أسهم 10 شركات، بينما استقرت أسهم 10 شركات.وسجلت قيمة […]

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