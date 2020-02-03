العراق: أمريكا والتحالف تخطيا الحدود.. وروسيا: نريد معرفة موقف بغداد في 3 قضايا

2020/02/03 | 20:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن نائب وزير الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى عن دعوة العراق لتشكيل آلية للتعاون مع بلدان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة داعش الإرهابي.

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