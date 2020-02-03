مقرب الصدر : كل من يحمل السلاح ضد[القبعات الزرق] مخرب ومندس

2020/02/03 | 20:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد صالح محمد العراقي الناطق بلسان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، ان القبعات الزرق سلاحهم الورد ويوجه دعوة للقوات الامنية.

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