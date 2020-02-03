زعيمة هونغ كونغ تأمر بإغلاق 10 معابر حدودية مع الصين

2020/02/03 | 20:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، اليوم الاثنين، بإغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وقالت، إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، مؤكدة أن “إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري”.وقد

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