2020/02/03 | 20:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية خلف وزارة الخارجية وسط بغداد.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، إن “ملاكاتها الهندسية وبمتابعة مكتب امين بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية خلف وزارة الخارجية ومن محيط السفارة الإندونيسية ومكتب الصليب الأحمر ضمن الزقاق 10 المحلة 220”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع كتل كونكريتية وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع كتل كونكريتية وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع كتل كونكريتية وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).