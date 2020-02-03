مشروع الكتروني في كربلاء لمعالجة أزمة الكهرباء

2020/02/03 | 20:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: كربلاء شرعت مديرية توزيع كهرباء كربلاء بإنشاء مشروع إلكتروني لخدمة المواطنين وسهولة تلبية طلباتهم بما يخص مشاكل الطاقة الكهربائية في المحافظة وتُعدّ كربلاء من أولى المحافظات التي سيدخل إليها النظام الإلكتروني للتواصل مع المواطنين.وذكر مسؤول قسم شكاوى كهرباء كربلاء حكمت النصراوي في تصريح لوكالة “العهد نيوز” ان “المديرية بإنتظار استحصال الموافقات الأصولية […]

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