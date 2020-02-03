شاهد : أول صورة لـ”حسني مبارك” بعد إجراء عملية جراحية

2020/02/03 | 20:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول صورة لـ”حسني مبارك” بعد إجراء عملية جراحية المستقلة / ظهر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، في أول صورة له بعد إجرائه عملية جراحية قبل عدة أيام.ونشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق، الصورة على حسابه بـ”انستغرام” وعلق عليها “كل الحب والتقدير”.#١١سنة_الشروق| أول ظهور للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد إجراء العملية […]

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