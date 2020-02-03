صادقون : يجب تعاون الجميع لكشف اصحاب الأجندات

2020/02/03 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت كتلة صادقون النيابية ، اليوم الاثنين، على ضرورة تعاون الجميع مع القوات الامنية لكشف اصحاب الاجندات الخارجية .

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