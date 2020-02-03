نتائج عملية عسكرية لملاحقة عصابات داعش جنوب الموصل

2020/02/03 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد العمليات اللواء الركن نومان الزوبعي ، نتائج عمليات عسكرية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في المحافظة.

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