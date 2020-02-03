للتأكد من عدم اصابتهم بكورونا.. خبراء يفحصون أشخاصاً محتجزين في مطار السليمانية

2020/02/03 | 20:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السلطات الصحية في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن احتجاز عدد من المواطنين في مطار السليمانية الدولي بسبب مخاوف من انتشار مرض كورونا.

وقال رئيس قسم السيطرة على الامراض الانتقالية في مديرية الوقاية الصحية في محافظة السليمانية، نوروز عثمان لوسائل اعلام محلية، ان الاشخاص المحتجزين في المطار ليسوا من حاملي الفيروس، مستدركا انه من اجل المصلحة العامة تم تأمين مكان مناسب لهم وهم تحت المراقبة الصحية المستمرة.

واوضح عثمان انه على الرغم من عدم تسجيل اية اصابة بالمرض في اقليم كوردستان، الا ان عدداً من المواطنين من الذين زاروا الصين تم احتجازهم داخل المطار كضيوف، من اجل اجراء فحوصات طبية مستمرة عليهم.

واضاف ان المكان الذي تم تحديده لهؤلاء الاشخاص ليس مستشفى، بل مضافة مناسبة فقط من اجل المصلحة العامة والاطمئنان عليهم، مبينا انه اذا اتضح عدم اصابتهم بفيروس كورونا سيتم السماح لهم بمغادرة المكان.

واشار الى ان فيروس كورونا يبقى في حضانة الجسم البشري 14 يوماً ومن ثم تظهر علامات المرض، لافتا الى ان فريقاً من الخبراء الصحيين يراقبون بدقة هؤلاء الاشخاص.

واضاف انه ليس هناك اية شكوك حول اصابتهم بالفيروس، مستدركا انه ستتم مراقبة هؤلاء الاشخاص لحين الاطمئنان الكامل من عدم ظهور علامات المرض.

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