رغم انتاجها 20 مليون قناع يومياً… 5 دول تتبرع للصين من بينها قطر

2020/02/03 | 20:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت الصين، عما وصفته بـ”حاجة ماسة” من أجل التصدي لفيروس “كورونا” الجديد، وبالتزامن مع ذلك لبت قطر تلك الحاجة.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي: “ما تحتاجه الصين بشكل عاجل في الوقت الحالي هو الأقنعة الطبية والبدلات الواقية ونظارات السلامة”.ووفقا لوزارة الصناعة، تعمل المصانع الصينية بكامل […]

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