2020/02/03 | 20:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير عام تربية البصرة للعهد: الدوام في مديريات المحافظة يسير بانسيابية كبيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير عام تربية البصرة للعهد: الدوام في مديريات المحافظة يسير بانسيابية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).