فيديو.. متظاهرون يقطعون جسراً رئيساً جنوبي العراق

2020/02/03 | 20:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن متظاهرين قطعوا جسراً رئيساً في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز ان المتظاهرين في محافظة ذي قار قطعوا الجسر الرئيسي وسط قضاء الشطرة "جسر السوك"، بالإطارات المحترقة.

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