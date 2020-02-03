الكعبي يوصي بتشكيل لجنة لمتابعة فيروس كورونا ويؤكد: نقل الطلاب من الصين اولوية قصوى

2020/02/03 | 21:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، بتشكيل خلية ازمة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمس وزارات لمتابعة تفاصيل وباء كورونا، مؤكدا ان نقل الطلبة وذويهم من الصين اولوية قصوى.وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة صدى ، ان ” الكعبي اكد خلال ترؤسه للاجتماع المشترك الذي

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