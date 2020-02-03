هادي العامري: نرفض الاساءة من بعض المأجورين للرموز الدينية وخصوصاً على السيد مقتدى الصدر

2020/02/03 | 21:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رفض رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، الاساءة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال العامري في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، :”نرفض الاساءة من بعض المأجورين للرموز الدينية وخصوصاً على السيد مقتدى الصدر الذي يتعرض من اقلام ومواقع مأجورة للإساءة اليه”.انتهى/6

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