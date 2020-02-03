2020/02/03 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مساعد وزير الدفاع الاميركي: نواصل البحث مع السلطات العراقية في إجراءات السماح بإدخال بطاريات باتريوت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مساعد وزير الدفاع الاميركي: نواصل البحث مع السلطات العراقية في إجراءات السماح بإدخال بطاريات باتريوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).