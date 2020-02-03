بالصور.. انفجار بالقرب من جسر الحضارات وسط الناصرية


بالصور.. انفجار بالقرب من جسر الحضارات وسط الناصرية
2020/02/03 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الإثنين (03 شباط، 2020) بانفجار عبوة بالقرب من جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية.

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