بالصور.. انفجار بالقرب من جسر الحضارات وسط الناصرية

2020/02/03 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الإثنين (03 شباط، 2020) بانفجار عبوة بالقرب من جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية.

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