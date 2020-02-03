وزيرا التربية والداخلية يبحثان موضوع تأمين المدارس خلال امتحانات نصف السنة

2020/02/03 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

بحث وزيرا التربية سها خليل العلي بك والداخلية ياسين الياسري، الاثنين، موضوع تأمين المدارس خلال امتحانات نصف السنة.

وقالت التربية في بيان، ان "وزير التربية اجرت اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية، واكدت بان المدارس ستكون مؤمنة ومحمية بشكل كامل خلال امتحانات نصف السنة المقرر بدايتها الاسبوع الحالي".

واضافت، ان "العلي بك شددت خلال الاتصال على ضرورة توفير الحماية الامنية اللازمة للمدارس خلال فترة الامتحانات بهدف ايصال رسائل تطمين الى طلبتنا وذويهم، وحفاظا على سير اجراءات الامتحانات".

بدوره اكد وزير الداخلية، وفقا للبيان، بان "القوات الامنية ستقوم بواجبها على اكمل وجه لتوفير الحماية اللازمة للمدارس ولتلاميذنا الاعزاء خدمة للصالح العام".

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