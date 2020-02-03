علاوي والمالكي صحبة وزارية لحقبة سياسية طويلة نهايتها خلاف وفراق وانسحاب ما السبب ..؟!!

2020/02/03 | 21:07 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يذكر ان محمد توفيق علاوي المرشح الجديد لرئاسة الوزراء والمكلف من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة الانتقالية للمرحلة المقبلة لم يكن رجلا مستقلا ، او انه تقدم للانتخابات السابقة ولم يحصل على فرصة سانحة لتولي منصب ما ، بل على العكس من ذلك ، فان علاوي تسنم اكثر من منصب منها...

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