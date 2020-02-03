مسؤول محلي: محافظة نينوى مقبلة على أزمة حقيقة بالمشتقات النفطية

2020/02/03 | 21:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: نينوى أعلن قائم مقام قضاء الموصل زهير الأعرجي اليوم الاثنين بان محافظة نينوى مقبلة على أزمة كبيرة للمشتقات النفطية خلال الأيام القادمة.وقال الأعرجي في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز” إن “محافظة نينوى مقبلة على أزمة حادة للمشتقات النفطية خلال الأيام المقبلة وخاصة فيما يتعلق بالبنزين”.وأضاف أن “الأزمة بسبب تغير الشركات الناقلة […]

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