2020/02/03 | 21:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل قائد إيراني مقرب من سليماني في معارك قرب “حلب” المستقلة / أعلنت الإذاعة الإيرانية مساء الاثنين، عن مقتل أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في معارك اندلعت قرب مدينة “حلب” السورية.وبحسب ما ذكرته “إذاعة طهران”، فإن القائد أصغر باشابور والمقرب من اللواء الراحل قاسم سليماني، قتل خلال معارك قريبة من حلب، […]

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