أوس حسن - الإنسان في مواجهة رعب الحضارة

2020/02/03 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أوس_حسن ..............................................يتفق أغلب المفكرين والفلاسفة وعامة الناس أيضًا على أن السعادة هي هدف إنساني، وهي محصلة الأهداف النهائية للإنسان في مسيرته خلال هذه الرحلة الطويلة في الحياة.والسعادة قد يراها البعض نابعة من تلبية الرغبات الأساسية عند الإنسان من المصادر الخارجية المتمثلة في الحاجة إلى الانتماء والمكانة الاجتماعية، أو رغبات الجسد البيولوجية كالجنس والطعام.وهن......

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