جواد بشارة - المتاهة العراقية اليوم

2020/02/03 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بشارة بعد مسرحية اختيار وتكليف محمد توفيق علاوي بمهام رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المؤقتة القادمة وفق نفس المنهجية المحاصصاتية السابقة التي جاءت بعادل عبد المهدي رئيساً للحكومة المستقيلة، يدور العراق في دوامة من الضياع والعنف والتهديدات الحقيقية التي تتربص به.فعلاوي هو إبن المنظومة السياسية ذاتها التي رفضها الشارع المحتج ، والخارج من رحمها في عملية تدوير مرفوضة ، إلى جانب عدم انطباق شروط المتظاه......

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