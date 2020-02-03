مراسل “العهد نيوز”: عبوة صوتية تستهدف سيارة مدنية وسط الناصرية “صور”

2020/02/03 | 21:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار انفجرت عبوة صوتية ، اليوم الاثنين، على جسر الحضارات وسط محافظة ذي قار وقال مراسل “العهد نيوز” ان عبوة صوتية استهدفت سيارة مدنية على جسر الحضارات وسط مدينة الناصرية”.واضاف مراسلنا ،” عن اصابة شخص واحد وتحطم السيارة “.انتهى/6

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