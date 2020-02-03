2020/02/03 | 21:22 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: اصابة شخص واحد على الاقل بانفجار جسر الحضارات في الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 21:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: اصابة شخص واحد على الاقل بانفجار جسر الحضارات في الناصرية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: اصابة شخص واحد على الاقل بانفجار جسر الحضارات في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).