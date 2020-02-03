اليوم انطلاق الانتخابات التمهيدية لاختيار منافس ترامب الديمقراطي في ولاية أيوا

2020/02/03 | 21:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعد حملة مكثفة استمرت أشهرا وسبع مناظرات تلفزيونية وانسحاب عدد من المرشحين، جاء دور الناخبين الديمقراطيين للإدلاء بأصواتهم مدشنين الإثنين انتخابات تمهيدية لاختيار منافس دونالد ترامب في الانتخابت الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.وسيجري التصويت مساء الإثنين في مجالس انتخابية (كوكوس) اعتبارا من الساعة 19,00 (01,00 ت غ الثلاثاء).وفي حوالى 1700 صالة […]

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