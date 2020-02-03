فيديو.. متظاهرون يصلون التحرير رداً على اقتحامها من

2020/02/03 | 21:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصلت أعداد كبيرة من المتظاهرين الى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، في رد على اقتحام "القبعات الزرق"، التابعين للتيار الصدري، للساحة.

وكان الصدر قد وجه يوم الاحد، "القبعات الزرق" بالتنسيق مع القوات الامنية في اعادة الدوام الرسمي، وفتح الطرق التي اغلقها المحتجون في المناطق التي تشهد تظاهرات في العراق.

وتشهد الاحتجاجات في العراق التي انطلقت منذ اوائل شهر تشرين الاول الماضي تصعيداً كبيراً، احتجاجاً على تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح، محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة، تمهد لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

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